В ЛНР заявили об иностранных инструкторах в районе Артемовска и Соледара

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В районе Соледара и Артемовска были замечены иностранные инструкторы, которые сопровождают прибывшее с Запада оружие. Об этом в среду, 20 июля, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

— В районе населенных пунктов Соледар и Артемовск отмечается большое количество англоязычных граждан. Предположительно, это иностранные наемники, — рассказал он.

По словам Марочко, у разведки ЛНР есть данные, что с каждым типом прибывшего с Запада вооружения также приезжает инструктор, который проводит обучение украинских военных. Он добавил, что речь идет не только о системах HIMARS, но и других типах артиллерийского оружия. Офицер уточнил, что поставки ведутся из Франции и Польши, передает РИА Новости.

20 июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на этой неделе объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи, включающего РСЗО и боеприпасы.

В Пентагоне также заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.