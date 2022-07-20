ФАС подготовила проект для оперативного пресечения роста цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект для борьбы с необоснованным повышением цен более чем на 30 процентов. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Разработанный ведомством законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение предпринимателей и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на основании поручения российского правительства регулятор будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен. На эти нарушения также планируется распространить институт предупреждений, отмечается в Telegram-канале «ФАС России».

19 июля ФАС приняла решение признать компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство в связи с запретом разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.

По данным ведомства, американская компания требует от разработчиков приложений удаления всех сторонних ссылок на внешние сайты, которые могут изменять функционал приложения.