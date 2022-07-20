СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета в Люберцах

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Люберцы, посёлок Мирный Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пилота вертолета в связи с предоставлением ненадлежащих услуг. Об этом в среду, 20 июня, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По ее словам, 9 июля обвиняемый совершил аварийную посадку в подмосковных Люберцах, выполняя прогулочный полет за денежное вознаграждение. Его пассажирами были двое человек. Данный инцидент произошел из-за соприкосновения хвостового винта вертолета «Robinson R-44» с линией электропередач. Воздушное судно приземлилось вблизи поселка Мирный Люберецкого района Московской области.

Фото: Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Российской Федерации

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящее время следователи продолжают сбор данный для доказательной базы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в субботу, 9 июля. Так, частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку в подмосковных Люберцах. Пассажиры судна не пострадали.