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СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета в Люберцах

Араз Салехов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета в Люберцах
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, посёлок Мирный Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пилота вертолета в связи с предоставлением ненадлежащих услуг. Об этом в среду, 20 июня, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По ее словам, 9 июля обвиняемый совершил аварийную посадку в подмосковных Люберцах, выполняя прогулочный полет за денежное вознаграждение. Его пассажирами были двое человек. Данный инцидент произошел из-за соприкосновения хвостового винта вертолета «Robinson R-44» с линией электропередач. Воздушное судно приземлилось вблизи поселка Мирный Люберецкого района Московской области.

СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета в Люберцах Фото: Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Российской Федерации

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящее время следователи продолжают сбор данный для доказательной базы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в субботу, 9 июля. Так, частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку в подмосковных Люберцах. Пассажиры судна не пострадали.

Люберцы Вертолеты Следственный комитет
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