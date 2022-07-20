«Это все ложь»: Варшавер опроверг сообщения о госпитализации Чуриковой
Сообщения о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой не соответствуют действительности. Об этом в среду, 20 июля, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
— Никакой реанимации нет, это все ложь, никаких ребер она не ломала. Не знаю, откуда эта информация, — передает его слова Telegram-канал «РБК».
В СМИ появилась информация о том, что 78-летняя Чурикова якобы получила множественные переломы в результате падения. Сообщалось, что у актрисы травмированы ребра, грудина, подвздошная кость.
Недавно Варшавер сообщил, что больше не будет терпеть выходки дочери покойного режиссера Марка Захарова актрисы Александры Захаровой. Конфликтов между ней и директором культурного учреждения в последнее время становится все больше. Варшавер отметил, что повышенное внимание прессы к его рабочим отношениям с артисткой находится вне его понимания.
Причиной конфликта между директором «Ленкома» и дочерью покойного художественного руководителя Марка Захарова стали права на спектакли выдающегося режиссера.
Ситуацию с Захаровой и Варшавером прокомментировал известный российский актер Андрей Леонов, который также поддержал директора учреждения.