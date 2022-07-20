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ЦБ смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов
Фото: Вечерняя Москва

Банк России (ЦБ РФ) смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов, отменив лимит в 30 процентов по авансам нерезидентам по импортным контрактам. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам, — уточнили в ЦБ.

Лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности действовал с апреля этого года.

Регулятор также разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры, говорится в сообщении.

Недавно глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов.

Уточняется, что документы по этому проекту уже разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию. Услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ.

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