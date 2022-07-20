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Почти 30 заявок подали на тестирование беспилотных авиасистем в Сколково

Антон Махов
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Почти 30 заявок подали на тестирование беспилотных авиасистем в Сколково
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

Власти столицы получили 27 заявок на тестирование беспилотных авиационных систем в инновационный центр Сколково. Об этом в среду, 20 июля, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— У нас уже 27 заявок на тестирование беспилотных авиационных систем в Сколково. Мы совсем недавно запустили прием документов — результат очень радует, — написал руководитель департамента.

Также он рассказал, что помимо разработчиков и эксплуатантов дронов ищут еще и заказчиков заинтересованных в расширении спектра своих услуг за счет использования беспилотных авиасистем.

Также он отметил, что все поданные заявки подходят по требованиям. Сейчас поступившие документы изучаются, решаются организационные моменты по испытаниям. Идет работа над согласованием экспериментально-правового режима во властных органах, сообщил Фурсин в своем Telegram-канале.

Недавно студенты Московского авиационного института провели летные испытания беспилотника для экологического мониторинга окружающей среды.

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