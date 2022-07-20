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Схема движения на Златоустовской улице временно изменится с 25 июля

Лала Манушакян
Город
Схема движения на Златоустовской улице временно изменится с 25 июля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Златоустовская улица Карта всех событий

Временные изменения схемы движения на Златоустовской улице начнут действовать с 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 июля.

— На Златоустовской улице временно изменится схема движения. Первые ограничения движения начнут действовать 25 июля, ограничения продлятся до 25 декабря, — говорится в сообщении.

Схема движения на Златоустовской улице временно изменится с 25 июля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что ограничения введут в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Водителям порекомендовали учитывать временные ограничения при построении маршрута, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение транспорта в Конаковском проезде. Так, движение будет перекрыто в районе дома 5 в Конаковском проезде с 16 июля по 25 июля круглосуточно. Ограничения продлятся до 25 августа.

Из-за проведения ремонтных работ в ВАО отменяется движение трамваев № 4л, 4п, 7 и 13 по выходным дням и пятницам с 22 июля. Так, вместо трамваев № 4л и 4п пассажиры смогут воспользоваться № 4, который следует от Сокольнической Заставы через Богородское до метро «Бульвар Рокоссовского», а вместо № 7 — № 46.

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