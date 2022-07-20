Схема движения на Златоустовской улице временно изменится с 25 июля

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Уточняется, что ограничения введут в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Водителям порекомендовали учитывать временные ограничения при построении маршрута, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение транспорта в Конаковском проезде. Так, движение будет перекрыто в районе дома 5 в Конаковском проезде с 16 июля по 25 июля круглосуточно. Ограничения продлятся до 25 августа.

Из-за проведения ремонтных работ в ВАО отменяется движение трамваев № 4л, 4п, 7 и 13 по выходным дням и пятницам с 22 июля. Так, вместо трамваев № 4л и 4п пассажиры смогут воспользоваться № 4, который следует от Сокольнической Заставы через Богородское до метро «Бульвар Рокоссовского», а вместо № 7 — № 46.