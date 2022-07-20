Одностороннее движение введут на участке улицы Сталеваров в районе Ивановское

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

На участке улицы Сталеваров в районе Ивановское введут одностороннее движение 10 августа. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что на 150-метровом ответвлении дороги у дома 4, корпус 3 жители сталкиваются с затруднениями при встречном разъезде из-за хаотичной парковки. Новая схема движения призвана решить эту проблему.

Благодаря этому будет создано 15 парковочных мест, в том числе 2 — для маломобильных водителей. Автомобилисты смогут парковаться по правой стороне, а проезжать слева.

При этом перепробег составит всего 100 метров. Новый порядок обеспечит свободный проезд и безопасное движение, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Автобусные маршруты № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала 30 июля с 07:40 и до окончания кубка по триатлону «Московский Гром». При этом остановки «Дворец ледового спорта», «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» на Крылатской улице временно не будут работать.