Футболист Пиняев из «Крыльев Советов» попал в больницу после тренировки

Фото: Telegram / ПФК «Крылья Советов»

Игрок футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев попал в больницу после тренировки команды. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что во время тренировки 17-летний форвард упал на газон, а затем трава попала ему в легкое. После этого хавбеку стало плохо: по некоторым данным, у него парализовало одну руку, передает «Спорт-Экспресс».

По имеющейся у «Чемпионата» информации, молодому футболисту сделали рентген, который выявил пневмоторакс — патологическое скопление воздуха в плевральной полости.

При этом в пресс-службе «Крыльев Советов» опровергли информацию о том, что Пиняева увезли в реанимацию. Данная ситуация находится под контролем медицинского штаба, отмечается в Telegram-канале клуба.

20 июля в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии с множественными переломами. Однако директор театра «Ленком» Марк Варшавер опроверг эти слухи: он заявил, что с 78-летней актрисой все хорошо.