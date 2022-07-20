Врач предупредила о последствиях бесконтрольного приема лекарств от головной боли

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Чрезмерное употребление таблеток от головной боли способно привести к тому, что лекарства сами станут ее источником. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

— Это боли, вызванные приемом болеутоляющих. То есть таблетки в какой-то момент не просто перестают помогать, а сами становятся источником головной боли. Поэтому я против бесконтрольного приема лекарств, — пояснила врач.

Она подчеркнула, что самостоятельный прием обезболивающих часто провоцирует появление головной боли. То же самое касается и бесконтрольного приема лекарств. Это может вызвать плохое самочувствие и привыкание, цитирует Чернышеву News.ru.

Врач-терапевт Ирина Никитина рассказала, какие лекарства нужно взять с собой в отпуск. Объем аптечки во многом зависит от типа отдыха, его продолжительности, от специфики того места, куда вы направляетесь, местного климата.

Аптечка должна содержать в первую очередь средства для оказания экстренной помощи. Дачная аптечка может быть более объемной, чем аптечка дорожная или для пикника, отметила врач.