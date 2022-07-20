В Вашингтоне рассчитывают на возобновление работы газопровода «Северный поток-1»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Соединенные Штаты рассчитывают на возобновление работы газопровода «Северный поток-1», видят в нем фактор энергетической безопасности европейских стран в краткосрочной перспективе, заявил в среду, 20 июля, официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

— «Северный поток» был бы важным элементом этого... Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что «Газпром» будет выполнять существующие контракты, — заявил он на пресс-конференции.

Так Прайс ответил на вопрос, действительно ли он считает, что этот российский газопровод поможет восполнить запасы европейских стран, пишет РИА Новости.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что на краткосрочную перспективу, пока ЕС не снизит зависимость от российских энергоносителей, «возобновление поставок газа позволит ФРГ и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость».

Накануне Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину для «Северного потока» уже везут из Канады.