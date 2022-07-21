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В ЦРУ заявили, что Владимир Путин «слишком здоров»

Егор Провоторов
В мире
В ЦРУ заявили, что Владимир Путин «слишком здоров»
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов (ЦРУ) озаботились здоровьем президента России Владимира Путина. Директор организации в среду, 20 июля, заявил, что российский лидер «слишком здоров».

— Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки, — заявил директор ЦРУ в ходе мероприятия Аспенского форума, пишет РИА Новости.

В начале июля президент США Джо Байден заявил, что ЦРУ является лучшей секретной службой на планете. Американский лидер отметил важную роль сотрудников ведомства, которые «проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине».

Также американский лидер сообщил, что директор Секретной службы США Джеймс Мюррей был отправлен в отставку. Так, Мюррей занимал этот пост с мая 2019 года. Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства.

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