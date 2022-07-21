Киркорову предрекли отъезд из России на фоне принятия нового закона о пропаганде ЛГБТ

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Популярная актриса и телеведущая Мария Шукшина и прочие отечественные инфлюенсеры и лидеры мнений, которые продвигают принятие нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, могут добиться того, что Россию может покинуть певец Филипп Киркоров и другие исполнители. Такое мнение в среду, 20 июля, выразил российский журналист Павел Мавриди.

В интервью порталу BLITZ.center публицист заметил, что мир современного отечественного шоу-бизнеса на 90 процентов состоит из представителей сексуальных меньшинств.

— Из-за таких, как Шукшина, их реально затравят. Они соберут чемоданы и уедут «в отпуск», сами того не желая. Останемся без Киркорова, будем слушать группу «Любэ», — заключил популярный журналист.

Накануне появилась информация, что номер телефона известного российского певца Филиппа Киркорова якобы появился в чате организации «Правый сектор»*.

До этого концерты Киркорова были отменены на Северном Кавказе. Музыкант признался, что его расстроил этот факт, так как он готовился к выступлениям и хотел увидеться с кавказскими зрителями.

* — Запрещенная в РФ экстремистская организация.