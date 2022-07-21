Врач Бейкер: Байден может не дожить до конца второго президентского срока

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Американский лидер Джо Байден в случае переизбрания на второй президентский срок может не дожить до его конца. К такому выводу в материале для консервативного издания American Thinker пришел врач К. Дж. Бейкер.

Если руководствоваться сухой статистикой, то глава Белого дома может прожить еще 8,82 года. Байден может дожить до конца 2029 года, но это вряд ли применимо к человеку, который так сильно сражается со своим недугом, как президент США сейчас, отметил эксперт.

Однако, как констатировал врач, ситуация заметно ухудшается. Байден активно борется с деменцией, и скрывать этот факт его приближенным становится все труднее, пишет РЕН.

Как напомнил автор материала, недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в British Medical Journal, показало, что средняя выживаемость после постановки диагноза «деменция» составляет 4,5 года для всех больных и чуть больше четырех лет для мужчин.

— «Диагностируем» Джо Байдену деменцию, будто она началась сейчас, то есть первого июля 2022. В таком случае через 4,1 года наступит август 2026 года. Другими словами, при таком расчете, Байден, вероятно, умрет ближе к середине второго срока на посту президента, — резюмировал Бейкер.

Накануне Байден рассказал, как заработал себе рак в детстве.