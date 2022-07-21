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Зеленский утратил права на свои проекты на территории России

Егор Провоторов
Общество
Зеленский утратил права на свои проекты на территории России
Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки, рассказал в четверг, 21 июля, старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов.

Заявки на регистрацию прав были поданы самим Зеленским 10 лет назад, а в 2019 году украинский шоумен передал их ООО «Закупочные решения». Эта компания, по информации автоматизированной системы детальной проверки контрагентов «КонтурФокус», занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления.

Единственное правило для подачи заявления на право владения вышеуказанными товарными знаками — соответствующая заявка должна соответствовать требованиям российских законов. Так, предлагаемое на регистрацию обозначение не может быть предельно схожим с уже действующими товарными знаками, пояснил Башилов РИА Новости.

Накануне стало известно, что украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, снимавшаяся в реалити-шоу «Служебный романс» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, скончалась на 57-м году жизни.

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