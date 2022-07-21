Спасатели ликвидировали возгорание «девятиэтажки» на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Столичные спасательные службы окончательно ликвидировали возгорание многоквартирного дома на Ленинском проспекте. Об этом в ночь на четверг, 21 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

С момента локализации возгорания до окончательной его ликвидации прошло два с половиной часа. Огонь распространялся на 1000 квадратных метров, тушение производилось в том числе и при помощи вертолетов.

Минувшим вечером редакция «Вечерней Москвы» со ссылкой на столичных спасателей сообщала, что сотрудники МЧС эвакуировали из своих квартир в загоревшемся доме более 400 человек. Один из жителей был спасен из лифта.

Кроме того, на место происшествия были направлены эвакуаторы с целью спасти припаркованные у дома транспортные средства. Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

На место инцидента прибыл заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в девятиэтажном доме, контролируется надзорным ведомством.