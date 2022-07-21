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В Минфине США рассчитывают на введение потолка цен на российскую нефть до конца года

Егор Провоторов
В мире
В Минфине США рассчитывают на введение потолка цен на российскую нефть до конца года
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года, когда должен начать действовать запрет Европейского союза (ЕС) на страхование танкеров с нефтью из РФ. Об этом в среду, 20 июля, заявил заместитель главы Министерства финансов США Адевале Адейемо, выступая с речью на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

По словам американского чиновника, в этом вопросе Соединенные Штаты «следуют» за тем, что делают европейские политики. В шестом пакете санкций Евросоюза отмечена идея о том, что потолок цен будет рассмотрен, пишет ТАСС.

— Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители, — заметил Адейемо.

В начале июля появилась информация, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне в половину от ее нынешней стоимости.

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