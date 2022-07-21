Банкир из Франции считает, что антироссийские санкции приведут к краху Запада

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Экономическое благополучие западных стран находится под угрозой по причине постоянного расширения пакетов антироссийских ограничительных мер. Об этом в материале для Le Figaro в четверг, 21 июля, написал французский банкир Филипп Виллен.

Он подчеркнул, что политики и «еврократы» не посчитали необходимым проконсультироваться с экспертами рынка и бизнесменами по вопросам «ужасных последствий» санкционных мер для европейских экономик.

Финансист заметил, что Москва как была, так и остается ключевым поставщиком энергоносителей. Из-за кризиса экономических взаимоотношений с РФ в Европе зафиксирован беспрецедентный рост цент на горючее, а как следствие увеличиваются расходы домохозяйств.

Между тем европейские Центробанки продолжают настаивать на том, что вышеуказанная ситуация обусловлена «недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политикой». Виллен подчеркнул, что такие заявления не могут иметь ничего общего с реальным положением дел.

Резюмируя сложившуюся ситуацию, банкир выразил надежду на то, что избиратели и бизнесмены смогут противостоять властям своих стран, прежде чем для экономики европейского региона наступит точка невозврата, пишет газета «Известия».

Накануне ЕС утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, куда также вошел запрет на экспорт золота.