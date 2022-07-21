Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Банкир из Франции считает, что антироссийские санкции приведут к краху Запада

Егор Провоторов
В мире
Банкир из Франции считает, что антироссийские санкции приведут к краху Запада
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Экономическое благополучие западных стран находится под угрозой по причине постоянного расширения пакетов антироссийских ограничительных мер. Об этом в материале для Le Figaro в четверг, 21 июля, написал французский банкир Филипп Виллен.

Он подчеркнул, что политики и «еврократы» не посчитали необходимым проконсультироваться с экспертами рынка и бизнесменами по вопросам «ужасных последствий» санкционных мер для европейских экономик.

Финансист заметил, что Москва как была, так и остается ключевым поставщиком энергоносителей. Из-за кризиса экономических взаимоотношений с РФ в Европе зафиксирован беспрецедентный рост цент на горючее, а как следствие увеличиваются расходы домохозяйств.

Между тем европейские Центробанки продолжают настаивать на том, что вышеуказанная ситуация обусловлена «недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политикой». Виллен подчеркнул, что такие заявления не могут иметь ничего общего с реальным положением дел.

Резюмируя сложившуюся ситуацию, банкир выразил надежду на то, что избиратели и бизнесмены смогут противостоять властям своих стран, прежде чем для экономики европейского региона наступит точка невозврата, пишет газета «Известия».

Накануне ЕС утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, куда также вошел запрет на экспорт золота.

Экономика Евросоюз (ЕС) Франция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте