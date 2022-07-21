Москва стала лидером рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столица в четвертый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 21 июля.

Так, город набрал 117 баллов из 120 по итогам 2021 года.

— Москва не первый год занимает лидирующие позиции в рейтингах городов. Это в том числе результат масштабной работы по модернизации и постоянному развитию городского хозяйства. В соответствии с современными трендами проводится цифровизация этой ключевой для российской столицы отрасли. Ежегодно внедряются новые умные решения и автоматизируются производственные процессы, — рассказал заммэра.

По его словам, в столице также работают интеллектуальные системы управления наружным освещением, учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды. Кроме того, в этом году заработал центр управления комплекса городского хозяйства.

В свою очередь руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что одним из главных показателей, который оценивался при расчете индекса — количество просмотров городского портала. Так, за год mos.ru посетили 946 пользователей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения столицы полностью перешли на электронный способ подачи тарифных заявок. Отправить заявку москвичи могут через личный кабинет регулируемой организации на портале tarif.mos.ru.