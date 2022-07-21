Выпуск умной цифровой бумаги в Москве увеличили втрое

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный производитель втрое нарастил выпуск интеллектуальной бумаги для цифровой печати. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 21 июля.

Один из производителей интеллектуальной бумаги нарастил выпуск в связи с возросшим спросом среди бизнеса, а также типографий, которые столкнулись с дефицитом и перебоями в поставках комплектующих. Такая бумага применяется для изготовления транспортных билетов, абонементов и многих других интеллектуальных носителей. Увеличение выпуска позволит большему количеству типографий расширить ассортимент услуг и самостоятельно производить цифровые изделия без дополнительных инвестиций в оборудование и программное обеспечение.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, большие перспективы открываются и для промышленных компаний. Они смогут выйти на новые рынки, совместив классическую полиграфию и цифровые сервисы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что Москва стала лидером рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов».