Бастрыкин поручил проверить слова новосибирского депутата о погибших на Украине военных

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации на Украине российских солдат. Об этом сообщили в ведомстве.

Письмо с просьбой проверить слова Пироговой Бастрыкину направила группа муниципальных и областных депутатов.

— Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. организовать процессуальную проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, — говорится в сообщении СК.

Пирогова в социальных сетях отреагировала на один из материалов СМИ, в котором говорится о том, что родные погибших на Украине солдат благодарят правительство за организацию достойных похорон. Депутат неуважительно высказалась о скончавшихся военных.

26 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении замкомандира 56-й мотопехотной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Герасименко и других украинских солдат за ведение прицельного артиллерийского огня по мирному населению Донецка.