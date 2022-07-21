Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дублер Варшавского шоссе построят в Новой Москве

Елена Самойлова
Город
Дублер Варшавского шоссе построят в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Щербинка, Южная улица Карта всех событий

В следующем году появится новая дорога между Щербинкой и поселением Рязановским в Новомосковском округе. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Разрабатывается проект новой дороги, которая пройдет от улицы Южной в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановском. Кроме того, планируется реконструировать уже существующие улицы и построить выезды на Варшавское шоссе.

— Это будет фактически дублер Варшавского шоссе на данном участке. Он даст возможность удобного выезда на магистраль из ряда микрорайонов Щербинки и обеспечит доступность платформы Остафьево МЦД-2 для жителей части города, расположенной с востока от железной дороги. Строительство начнется к осени текущего года, — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что общая протяженность дороги составит 2,7 километра. Южная улица и Залинейный переулок будут расширены до четырех полос — по две в каждом направлении, а также переулок продлят до Варшавского шоссе. Два участка соединит новая магистральная улица.

Накануне, 20 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве съезда с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского проспекта на Волгоградский проспект в сторону МКАД.

Строительство Новая Москва Щербинка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте