Дублер Варшавского шоссе построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Щербинка, Южная улица Карта всех событий

В следующем году появится новая дорога между Щербинкой и поселением Рязановским в Новомосковском округе. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Разрабатывается проект новой дороги, которая пройдет от улицы Южной в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановском. Кроме того, планируется реконструировать уже существующие улицы и построить выезды на Варшавское шоссе.

— Это будет фактически дублер Варшавского шоссе на данном участке. Он даст возможность удобного выезда на магистраль из ряда микрорайонов Щербинки и обеспечит доступность платформы Остафьево МЦД-2 для жителей части города, расположенной с востока от железной дороги. Строительство начнется к осени текущего года, — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что общая протяженность дороги составит 2,7 километра. Южная улица и Залинейный переулок будут расширены до четырех полос — по две в каждом направлении, а также переулок продлят до Варшавского шоссе. Два участка соединит новая магистральная улица.

Накануне, 20 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве съезда с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Рязанского проспекта на Волгоградский проспект в сторону МКАД.