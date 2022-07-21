Какие продукты повышают уровень холестерина в крови

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Существует ряд продуктов, которые повышают уровень холестерина в крови. Их употребление может быть чревато для организма человека. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Ирина Ярцева.

По словам медика, холестерин в организме вырабатывается самостоятельно, вне зависимости от того, употребляет ли человек пищу, которая повышает уровень этого вещества, или нет. Но злоупотребление некоторыми продуктами может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

— При повышенном холестерине не рекомендовано питаться продуктами животного происхождения, субпродуктами, полуфабрикатами, жирным мясом (свинина, баранина), — рассказала терапевт.

По словам врача, на уровень вещества также влияет употребление быстрых углеводов: сахара, чипсов, сладостей, выпечки.

Ярцева также подчеркнула, что сочетание продуктов повышенной жирности и быстрых углеводов способствует повышению уровня холестерина.

Также врач отметила, что нормализовать его уровень поможет употребление полусырого нежирного мяса.

— Полусырой стейк и салат из овощей — наиболее удачная комбинация для сохранения уровня холестерина в норме, — добавила Ярцева.

Кроме того, Ярцева развеяла популярный миф о влиянии мяса на холестерин, а также назвала смертельно опасные болезни, которые чреваты высоким уровнем данного вещества в крови.