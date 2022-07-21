«Чтобы ноги его не было!»: Степаненко отказалась выходить на одну сцену с Петросяном

Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Россия 1»

Артистка Елена Степаненко отказалась участвовать в фестивале «Юморина», если в один день с ней на сцену будет выходить бывший муж Евгений Петросян. Организаторы попытались уговорить экс-супругов разыграть совместный номер, но в итоге пришлось переписывать программу.

Авторам проекта пришлось пойти на уступки и не только искать артистам гримерные подальше друг от друга, но и переписывать программу фестиваля, поскольку номера обоих уже были анонсированы. Решили так: два дня перед зрителями будет выступать Степаненко, а следующие два — Петросян.

— Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет, мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на «Юморине». Но нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего, — передает Пятый канал.

Развод Петросяна и Степаненко состоялся в 2018 году. После скандального раздела имущества его бывшей жене досталась квартира площадью более 500 квадратных метров.

В настоящее время юморист женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой и воспитывает сына Вагана. Недавно новая супруга комика рассказала о волне негатива, свалившейся на нее от недоброжелателей в начале романа с Петросяном. По ее словам, особо неравнодушные не стеснялись публичных оскорблений.