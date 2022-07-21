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Специалисты завершают перекладку газопровода на востоке Москвы

Лейла Алиева
Город
Специалисты завершают перекладку газопровода на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Мосгаза
Россия, Москва, Вольная улица Карта всех событий

Специалисты завершают работы по перекладке газопроводов среднего и низкого давления в столичном районе Соколиная гора. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».

— Сегодня, в рамках финального этапа, столичные газовики выполняют работы по врезке нового газопровода из полиэтилена взамен стального. Полиэтиленовые трубы прочны, устойчивы к перепадам температур, способны выдерживать высокую нагрузку и большое давление, — говорится в сообщении.

Протяженность нового участка газопровода составит более полукилометра и будет расположена по Вольной улице от Окружного проезда до улицы Бориса Жигуленкова, пересекая 1-й Кирпичный переулок.

Отмечается, что все работы проводятся без отключения подачи газа и будут завершены в августе текущего года. Реконструкция газопровода позволит увеличить его пропускную способность и продлит срок службы еще на сорок лет.

На юге Москвы в районе Нагатино-Садовники специалисты приступили к реконструкции газопровода низкого и среднего давления. Отмечается, что работы пройдут на участке протяженностью 1,3 километра — от улицы Академика Миллионщикова до улицы Садовники.

газопроводы Мосгаз Район Соколиная Гора
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