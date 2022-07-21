Британия введет новые санкции на импорт угля и нефти из России

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Правительство Великобритании введет новые санкции на импорт угля и нефти из России. Информация об этом появилась на сайте правительства Соединенного Королевства в четверг, 21 июля.

— Поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов <...> Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года, — отмечается в документе.

Помимо этого, новые санкции запрещают оказание соответствующей технической поддержки, финансирования и брокерских услуг., передает РИА Новости.

20 июля постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда также вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби объявил, что России грозит введение нового пакета санкций в случае присоединения украинских районов.