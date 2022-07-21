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Врач сообщил, что назальная вакцина поможет защититься от подвида коронавируса «кентавр»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач сообщил, что назальная вакцина поможет защититься от подвида коронавируса «кентавр»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Использование назальной вакцины может стать хорошей защитой от заражения новым подвидом коронавируса «кентавр». Также не стоит забывать о ношении масок в многолюдных местах. Об этом рассказал заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ управления делами президента РФ, доцент кафедры инфекционных болезней РМАНПО Георгий Сапронов.

Эксперт отметил, что назальная вакцина хорошо показала себя в клинических испытаниях.

— Все вакцины, конечно же, обладают своими определенными преимуществами, но назальная вакцина дает хороший иммунитет в области носоглотки — месте, через которое происходит заражение. И в этом отношении она может способствовать возможности предотвращения заражения этим новым вирусом, — пояснил Сапронов в комментарии РИАМО.

По словам специалиста, на сегодняшний день в России сформирован достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, но заражение возможно из-за появления новых штаммов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве есть носители подварианта «кентавр», но пока это единичные случаи. У всех пациентов COVID-19 протекает в легкой форме, все лечатся дома, передает «Царьград».

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До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной.

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