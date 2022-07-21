INSA: Более 60 процентов немцев стали мыться реже и быстрее

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Около 62 процентов жителей Германии стали мыться реже и быстрее. Об этом говорится в результатах опроса INSA.

— Призывы светофорной коалиции («красные» — социал-демократы, «желтые» — либералы и «зеленые») к экономии произвели впечатление на немцев! — отмечается в исследовании.

Так, 62 процента немцев стали экономить воду при мытье, при этом 35 процентов жителей ФРГ свое поведение в душе никак не изменили. В INSA подчеркнули, что быстрее и экономнее всех моются избиратели «зеленых» — 33 процента.

В результатах опроса также отмечается, около 45 процентов жителей Германии приняли меры для того, чтобы согреться в период зимы без российского газа своими средствами. 44 процента немцев, в свою очередь, решили принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию, передает РИА Новости.

21 апреля немцам посоветовали реже мыться, чтобы не зависеть от российского газа. С соответствующими предложениями выступил министр экономики Германии Роберт Хабек. Он также предложил гражданам ФРГ реже посещать сауну.