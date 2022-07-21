Уголовное дело возбудили по факту стрельбы на северо-западе Москвы

Фото: Telegram / МВД МЕДИА

Россия, Москва, Одинцовская улица Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после стрельбы в столичном районе Строгино. Об этом в четверг, 21 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Очевидцы сообщили в полицию, что ночью недалеко от церкви на Одинцовской улице была слышна стрельба. Стражи порядка выяснили, что на месте находилась компания молодых людей, которые несколько раз выстрелили в воздух, после чего скрылись на автомобиле.

На месте инцидента были найдены гильзы. Позже экспертиза установила, что они являются светозвуковыми.

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Троих подозреваемых в возрасте от 27 до 29 лет задержали на улице Твардовского. У одного из них полицейские изъяли предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова. Его направили на экспертизу.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, констатировал Васенин.

Несколько дней назад сотрудники полиции в столице задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе, в результате которой пострадал один человек. Инцидент произошел возле жилого дома в районе Перовского шоссе.