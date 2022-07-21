Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту стрельбы на северо-западе Москвы
Фото: Telegram / МВД МЕДИА
Россия, Москва, Одинцовская улица Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после стрельбы в столичном районе Строгино. Об этом в четверг, 21 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Очевидцы сообщили в полицию, что ночью недалеко от церкви на Одинцовской улице была слышна стрельба. Стражи порядка выяснили, что на месте находилась компания молодых людей, которые несколько раз выстрелили в воздух, после чего скрылись на автомобиле.

На месте инцидента были найдены гильзы. Позже экспертиза установила, что они являются светозвуковыми.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Троих подозреваемых в возрасте от 27 до 29 лет задержали на улице Твардовского. У одного из них полицейские изъяли предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова. Его направили на экспертизу.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, констатировал Васенин.

Несколько дней назад сотрудники полиции в столице задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе, в результате которой пострадал один человек. Инцидент произошел возле жилого дома в районе Перовского шоссе.

Район Строгино Уголовные дела Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте