Стало известно, сколько времени жители Подмосковья тратят на поездки на работу
Большинство жителей Подмосковья предпочитает общественный транспорт для того, чтобы добраться на работу. Тех, кто выбирает личные авто, значительно меньше. Даже если у человека есть своя машина, поехать на электричке или автобусе для него все равно зачастую выгоднее, объясняет заместитель председателя Московской областной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Людмила Козлова.
— Это решение зависит от расходов на бензин, от того, есть ли парковка около вашего офиса, сколько она стоит. Поездка на общественном транспорте обычно обходится дешевле, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Большинство опрошенных жителей региона сообщили, что добираются до работы около получаса — 42 процента. Более 20 процентов тратят на дорогу час-полтора, девятнадцать процентов едут на работу 30-60 минут.
В общественном транспорте по пути на работу многие слушают музыку, пролистывают новостную ленту в телефоне или читают.
В период с 2018 года пассажиры автобусов «Мострансавто» сэкономили более 5,5 миллиарда рублей за счет оплаты проезда банковскими картами. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 20 июля.