Стало известно, сколько времени жители Подмосковья тратят на поездки на работу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Большинство жителей Подмосковья предпочитает общественный транспорт для того, чтобы добраться на работу. Тех, кто выбирает личные авто, значительно меньше. Даже если у человека есть своя машина, поехать на электричке или автобусе для него все равно зачастую выгоднее, объясняет заместитель председателя Московской областной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Людмила Козлова.

— Это решение зависит от расходов на бензин, от того, есть ли парковка около вашего офиса, сколько она стоит. Поездка на общественном транспорте обычно обходится дешевле, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Большинство опрошенных жителей региона сообщили, что добираются до работы около получаса — 42 процента. Более 20 процентов тратят на дорогу час-полтора, девятнадцать процентов едут на работу 30-60 минут.

В общественном транспорте по пути на работу многие слушают музыку, пролистывают новостную ленту в телефоне или читают.

В период с 2018 года пассажиры автобусов «Мострансавто» сэкономили более 5,5 миллиарда рублей за счет оплаты проезда банковскими картами. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 20 июля.