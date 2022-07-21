Ефимов: Объем налоговых льгот резидентов технополиса «Москва» вырос вдвое

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В период с января по март резиденты технополиса «Москва» сэкономили на налоговых льготах 187 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 21 июля.

— За первый квартал 2022 года 90 предприятий ОЭЗ получили налоговые льготы на сумму 187 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда резиденты сэкономили 88 миллионов рублей, и втрое превышает результат за январь–март 2020-го. Тогда объем налоговой поддержки составил 58 миллионов рублей, — отметил заммэра.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, наибольший объем налоговой поддержки в первом квартале 2022 года пришелся на IT-компании и производителей медицинских препаратов — 115 миллионов рублей.

В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что в связи с тем, что объем инвестиций превысил 11 миллиардов рублей, на каждый рубль предоставленных предприятиям налоговых льгот в этот период пришлось около 60 рублей инвестиций.

15 июля Ефимов сообщил, что объем выручки компаний — резидентов технополиса «Москва» в первом квартале 2022 года увеличился на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысил шесть миллиардов рублей. В настоящее время резидентом технополиса является 91 компания.