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Семь архитектурных бюро вышли в финал конкурса на разработку общественного центра «Прокшино»

Елена Самойлова
Город
Семь архитектурных бюро вышли в финал конкурса на разработку общественного центра «Прокшино»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Подведены итоги первого этапа конкурса на разработку лучшей архитектурной концепции общественного центра в жилом районе «Прокшино». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в четверг, 21 июля.

Для участия в первом этапе конкурса в консультациях приняло участие 75 бюро, 25 из них оформили заявки на участие. Примечательно, что среди претендентов были как известные российские и международные бюро, так и молодые архитекторы.

По словам организаторов конкурса, именно высокий интерес со стороны крупных архитектурных бюро стал мотивацией для увеличения призового фонда. Отбор финалистов проводился с учетом нескольких параметров: наличие побед в знаковых архитектурных соревнованиях, опыт создания проектов инклюзивной городской среды, владение современными инструментами проектирования. Значение имело и то, какую оценку члены жюри дадут портфолио претендентов.

По итогам голосования финалистами стали семь участников.

До этого сообщалось, что итоги конкурса будут подведены 14 сентября текущего года. В пресс-службе Москомархитектуры напомнили, что в жилом районе «Прокшино» на участке площадью 3,5 гектара появятся городская площадь, примыкающая к набережной, детский сад и общественный центр.

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