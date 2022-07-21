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Зоолог рассказал о земноводных на выставке «Таинственный мир амфибий» в Московском зоопарке

Елена Самойлова
Город
Зоолог рассказал о земноводных на выставке «Таинственный мир амфибий» в Московском зоопарке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

На выставке «Таинственный мир амфибий» представлено 34 вида земноводных — безногие, бесхвостые и хвостатые. Про обитателей экспозиции рассказал ведущий зоолог Московского зоопарка и кипер выставки Александр Гатилов.

Амфибии являются хищниками и охотятся на живую добычу: насекомых, мелких рыб или грызунов, червей. В зоосаду обитателей выставки обычно кормят сверчками. Несмотря на одинаковый рацион подопечных, Гатилов отметил, что каждый вид земноводных требует особого подхода.

— Некоторых амфибий лучше совсем не трогать: земноводные бывают настолько ранимыми, что от стресса после контакта с человеком могут покрыться язвами. Потрогать без вреда для животных можно австралийских квакш, они, напротив, самые тактильные, — сказал зоолог.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
2/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
3/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
4/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
5/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
6/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
7/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
8/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
9/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
10/10
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Кипер добавил, что все участники экспозиции — его любимчики, о которых он с радостью рассказывает на экскурсиях. Многие посетители даже хотят приобрести жабу в качестве домашнего животного после посещения выставки, однако это не самые удобные питомцы.

— Амфибии — ночные животные. Они могут квакать с позднего вечера и до раннего утра, не каждый готов к такому, — предупредил Гатилов. Его слова приведены на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось о том, что в открытой экспозиции зоосада впервые за всю его историю появились редкие попугаи кеа — единственные хищники среди попугаев.

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