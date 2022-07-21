Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в конце июля

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Эксперты дали прогноз относительно курса доллара на конец июля.

По словам аналитика Алексея Михайлова, скорее всего, доллар на следующей неделе покажет очередные рекорды на уровне стоимости 51–53 рубля за единицу. Ситуация может измениться, если правительство по рекомендации Минфина примет новое бюджетное правило.

— Ведомство предлагает повысить цену отсечки нефтяных доходов с 42 долларов за баррель до 60 долларов. Именно от этого уровня предлагается направлять полученные доходы от продажи сырья в Фонд национального благосостояния. Если данная мера будет принята, это может привести к ослаблению рубля сразу до уровня 60 за доллар или больше, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

Финансовый аналитик Владислав Антонов добавил, что на рынке сохраняется дисбаланс между спросом и предложением. В связи с этим высока вероятность увидеть возвращение курса доллара к уровню 50 рублей на следующей неделе.

21 июля курс нацвалюты США опустился на 23 копейки и составил 54,79 рубля. Европейская валюта подешевела на 25 копеек и достигла отметки 56,07 рубля за денежную единицу, передает ФАН.

Экономист Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что стоимость доллара и евро к концу года может стать примерно одинаковой.