Специалисты завершили реконструкцию дороги в поселке Воскресенское

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Воскресенское Карта всех событий

Специалисты завершили работы по реконструкции дороги поселок Воскресенское — улица Центральная — СНТ «Бархатная роща». Об этом в четверг, 21 июля, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— По ней будет запущен автобусный маршрут, который значительно улучшит транспортную доступность социальных объектов, расположенных на территории Воскресенского. Уже получено заключение о соответствии проектной документации и открыто автомобильное движение на участке, — отметил он.

По словам Жидкина, новая автодорога длинной в 780 метров появилась благодаря реконструкции существующих улиц. Для движения общественного транспорта проезжую часть расширили до семи метров.

Кроме того, построены пешеходные тротуары, отстойно-разворотная площадка для автобуса и автостоянка в районе образовательного комплекса. Новая дорога соединяет маршруты общественного транспорта центр поселка, детско-взрослую поликлинику, образовательный комплекс «Школа — детский сад» и садовое товарищество.

В следующем году между Щербинкой и поселением Рязановским в Новомосковском округе появится новая дорога, общая протяженность которой составит 2,7 километра.