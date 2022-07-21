Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Специалисты завершили реконструкцию дороги в поселке Воскресенское

Лейла Алиева
Город
Специалисты завершили реконструкцию дороги в поселке Воскресенское
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, поселение Воскресенское Карта всех событий

Специалисты завершили работы по реконструкции дороги поселок Воскресенское — улица Центральная — СНТ «Бархатная роща». Об этом в четверг, 21 июля, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— По ней будет запущен автобусный маршрут, который значительно улучшит транспортную доступность социальных объектов, расположенных на территории Воскресенского. Уже получено заключение о соответствии проектной документации и открыто автомобильное движение на участке, — отметил он.

По словам Жидкина, новая автодорога длинной в 780 метров появилась благодаря реконструкции существующих улиц. Для движения общественного транспорта проезжую часть расширили до семи метров.

Кроме того, построены пешеходные тротуары, отстойно-разворотная площадка для автобуса и автостоянка в районе образовательного комплекса. Новая дорога соединяет маршруты общественного транспорта центр поселка, детско-взрослую поликлинику, образовательный комплекс «Школа — детский сад» и садовое товарищество.

В следующем году между Щербинкой и поселением Рязановским в Новомосковском округе появится новая дорога, общая протяженность которой составит 2,7 километра.

Строительство Новая Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте