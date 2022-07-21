МИД РФ обвинил Кишинев в задержании российских миротворцев по пути в Приднестровье

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Пограничники Молдавии неоднократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, которые направлялись в Приднестровье для пополнения миротворческого контингента. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил директор второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук.

— Такие действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем, — отметил Полищук.

Он пояснил, что причина задержаний неизвестна.

Первый заместитель начальника главного штаба сухопутных войск России Игорь Сокоренко отметил, что Молдавия препятствует новым поставкам в Приднестровье российской военной техники и оборудования.

Он считает, что Кишинев рассчитывает на износ действующей техники и истощение сил российского контингента.

Ситуация развивается на фоне закрытия Киевом Приднестровского участка украинско-молдавской государственной границы и денонсации соглашения с Россией о транзите через территорию Украины живой силы и военных грузов из России, сообщает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел Приднестровья предупредили Молдавию о риске военного конфликта в регионе.