Аналитик дала прогноз относительно снижения ключевой ставки Центробанка

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Резкое снижение ключевой ставки необходимо, чтобы поддержать доходы производственного сектора экономики, особенно малый и средний бизнес, обрабатывающую промышленность, производства, работающие на внутренний рынок. Такое заявление сделала аналитик Наталья Мильчакова.

По ее прогнозам, ключевая ставка может снизиться на один процентный пункт — до 8,5 процента.

Она добавила, что на решение регулятора по ключевой ставке могут также повлиять июньские данные Росстата по официальной инфляции потребительских цен в РФ. Эти данные оптимистичны: в июне по сравнению с маем в России была отмечена дефляция в 0,35 процента, а годовая инфляция потребительских цен в июне замедлилась с майских 17 до 15,9 процента. В связи с этим есть повод для резкого снижения ставки в ближайшую пятницу, а не для умеренного, передает ФАН.

Российский Центробанк представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, ставшую ответом на «новые риски» в условиях санкций. Об этом в среду, 20 июля, сообщили на сайте регулятора.