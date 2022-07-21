МО РФ: Мобилизованные в ВСУ жители запада Украины отказались ехать в Донбасс

Фото: Минобороны РФ

Мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины жители западной области страны отказываются отправляться в Донбасс. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях, — отметил Конашенков.

Также он заявил, что командование ВСУ разоружило бригаду, арестовало протестующих и решило переформировать соединение, приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС.

Недавно стало известно, что российские спецподразделения на Украине впервые применили самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Оружие использовали снайперы под Харьковом и Киевом. «Сумрак» сочетает в себе сверхвысокую дальность точной стрельбы и крупный калибр. Отдельно упоминается, что винтовка обладает достаточно серьезным весом, а производство боекомплекта требует высоких финансовых вложений.