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У президента России Владимира Путина все нормально со здоровьем, все информационные вбросы, противоречащие этому, являются «уткой». Об этом в четверг, 21 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные «утки» насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как «утки», — добавил спикер Кремля.

Накануне Путин заявил, что немного простыл под кондиционером, пока находился в рабочих поездках, сообщает РИА Новости.

Недавно в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) заявили, что Владимир Путин «слишком здоров».

Сообщалось, что ходит много слухов о здоровье президента Путина. По суждениям ведомства, он слишком здоров. Это является неформальной оценкой разведки.

В начале июля 2022 года президент США Джо Байден заявил, что ЦРУ является лучшей секретной службой на планете. Американский лидер отметил важную роль сотрудников ведомства, которые «проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине».