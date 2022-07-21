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Вирусолог предупредил, что не стоит недооценивать опасность оспы обезьян

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусолог предупредил, что не стоит недооценивать опасность оспы обезьян
Фото: Unsplash

Профессор, специалист по вирусологии Александр Бутенко подчеркнул, что границ, в том числе и государственных, для инфекционных заболеваний не существует, поэтому не стоит недооценивать опасность оспы обезьян.

— Оспа обезьян — это такая инфекция, которая раньше никогда не проявлялась в виде эпидемии или пандемии. Сейчас в мире, по последним данным, заболело около 10 тысяч человек в более чем 40 странах, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

По словам эксперта, если один случай уже был зафиксирован в стране, то нельзя исключать ситуацию, что кто-то еще может привезти такую же инфекцию.

При этом нельзя сказать, что обезьянья оспа обладает повышенной контагиозностью. В отличие от коронавируса данная инфекция передается не так быстро. По словам специалиста, отслеживать ситуацию нужно, но панику поднимать не стоит — для этого нет оснований.

Ранее стало известно, что петербуржец, который стал первым и пока единственным в России пациентом с оспой обезьян, идет на поправку. Мужчина уже прошел инкубационный период.

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