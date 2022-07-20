Эксперт Роспотребнадзора: Инкубационный период у заболевшего оспой обезьян прошел

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Инкубационный период у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— У нас пока с вами один случай официально зарегистрированный — в Петербурге, это завоз из Европы. Уже прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет, — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

Горелов добавил, что на сегодняшний день в России существуют две тест-системы для выявления вируса оспы обезьян.

12 июля в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у россиянина, вернувшегося из Европы. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья.

Известно, что заболевший проживал один, а круг его контактов был ограничен. На данный момент молодой человек изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию и как себя обезопасить.