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Песков отреагировал на предложение Конгресса США признать Россию «спонсором терроризма»

Георгий Соланович
В мире
Песков отреагировал на предложение Конгресса США признать Россию «спонсором терроризма»
Фото: Администрация президента РФ

Отношения между Россией и Соединенными Штатами уже трудно испортить, они и так в незавидном положении. Так в четверг, 21 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что если Госдепартамент не внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс.

— Очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении, — заявил Песков.

По его словам, в Кремле крайне негативно оценивают последствия такого шага, передает РИА Новости.

Список стран — спонсоров терроризма составляется Госдепом США. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению американских властей, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что идея Соединенных Штатов о признании России страной — спонсором терроризма является мерой «идиотического характера». Она отметила, что все меры, которые будет принимать Запад, получат свое развитие и без ответа не останутся.

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