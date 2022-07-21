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Депутат ГД Чепа: США хотят признать Россию «спонсором терроризма» из-за провала санкций

Георгий Соланович
В мире
Депутат ГД Чепа: США хотят признать Россию «спонсором терроризма» из-за провала санкций
Фото: Пресс-служба Госдумы

Соединенные Штаты хотят признать Россию страной — спонсором терроризма из-за того, что санкции в отношении РФ не приносят должного результата. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в четверг, 21 июля.

— Они не знают уже, что придумать, санкции не достигают результатов, которых они ожидают. Вот и пытаются таким образом осложнить отношения России со всеми странами, — цитирует Чепу РИА Новости.

21 июля спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдепартамент не внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пелоси. По его словам, в Кремле крайне негативно оценивают последствия такого шага.

Список стран — спонсоров терроризма составляется Госдепом США. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению американских властей, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».

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