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Международные соревнования по вейксерфингу пройдут на Северном речном вокзале

Елена Самойлова
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Международные соревнования по вейксерфингу пройдут на Северном речном вокзале
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Международные соревнования по вейксерфингу пройдут на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

Соревнования пройдут 22 и 23 июля. В программе предусмотрены не только соревновательные заезды, но и показательные выступления спортсменов.

Кроме того, развлечения будут и на берегу. Среди активностей мастер-класс по росписи серфиков для детей, тренировка с инструктором на серфскейте и лекция по серфингу, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Сервис «Яндекс.Погода» стал показывать специальный прогноз для любителей водных видов спорта, который доступен в приложении «Яндекс» и рассчитывается при помощи технологии Meteum.

А 23 июня цифровой туристический сервис Russpass составил обзор семи российских курортов, где доступны пляжный отдых, серфинг и многое другое. Открывает подборку Дагестан. Здесь туристы смогут насладиться берегом Каспийского моря, заняться кайтсерфингом, виндсерфингом и совершить прогулку на яхте.

Спорт Северный речной вокзал Москва
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