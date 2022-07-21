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Медведев заявил, что ВСУ нужно отбросить не только от Донецка, но и «пошире»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев заявил, что ВСУ нужно отбросить не только от Донецка, но и «пошире»
Фото: er.ru

Украинские войска нужно отбросить не только от Донецка, но и «пошире», все будет сделано. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса в четверг, 21 июля.

Он также добавил, что все задачи специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине будут выполнены, а в Донбассе будет «спокойно, мирно и комфортно», передает ТАСС.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации ВС РФ на Украине расширились из-за поставок оружия странами Запада Киеву. Он пояснил, что денацификация и демилитаризация киевского режима до сих пор стоят на повестке Вооруженных сил России, однако географические задачи изменились: теперь это не только ДНР и ЛНР, но «еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий».

Глава МИД РФ пояснил, что Украина в данный момент «накачана» огромным количеством дальнобойного вооружения. В этой связи Москва не может допустить, чтобы с территорий, подконтрольных киевскому режиму, исходила опасность как для новых, так и для старых территорий России.

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