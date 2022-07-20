Лавров заявил, что географические задачи спецоперации на Украине расширились

Фото: МИД РФ

Географические задачи спецоперации ВС РФ на Украине расширились из-за поставок оружия странами Запада Киеву. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 20 июля.

По его словам, денацификация и демилитаризация Украины до сих пор стоят на повестке российских вооруженных сил, однако географические задачи изменились.

— Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво, — заявил Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что Украина в данный момент «накачана» огромным количеством дальнобойного вооружения. В этой связи Москва не может допустить, чтобы с территорий, подконтрольных киевскому режиму, исходила опасность как для новых, так и для старых территорий России, передает РИА Новости.

До этого Лавров заявил, что Запад, занимаясь поставкой вооружения Киеву, стремится столкнуть Россию с европейскими странами.