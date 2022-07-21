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Двое в масках расстреляли иномарку в Подмосковье и похитили четыре миллиона рублей

Анастасия Колоскова
Происшествия
Двое в масках расстреляли иномарку в Подмосковье и похитили четыре миллиона рублей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Орехово-Зуевском районе двое мужчин в медицинских масках расстреляли автомобиль BMW и, забрав из бардачка иномарки четыре миллиона рублей, скрылись. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, в BMW находились 25-летний Никита и его друг. Приятели направлялись на оформление сделки по покупке авто марки Cadillac, с владельцем которого покупатель ранее уже встречался.

По пути к месту встречи молодых людей ослепил светом фар встречный автомобиль. Из него вышли двое мужчин, лица которых были скрыты медицинскими масками. Они достали пистолет и обстреляли лобовое стекло BMW, после чего забрали деньги и уехали.

Telegram-канал предполагает, что продажа Cadillac могла быть постановочной, чтобы похитить крупную сумму денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», говорится в сообщении Telegram-канал «112».

Также правоохранительные органы возбудили уголовное дело после стрельбы в столичном районе Строгино.

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