Двое в масках расстреляли иномарку в Подмосковье и похитили четыре миллиона рублей
В Орехово-Зуевском районе двое мужчин в медицинских масках расстреляли автомобиль BMW и, забрав из бардачка иномарки четыре миллиона рублей, скрылись. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал «112».
По предварительным данным, в BMW находились 25-летний Никита и его друг. Приятели направлялись на оформление сделки по покупке авто марки Cadillac, с владельцем которого покупатель ранее уже встречался.
По пути к месту встречи молодых людей ослепил светом фар встречный автомобиль. Из него вышли двое мужчин, лица которых были скрыты медицинскими масками. Они достали пистолет и обстреляли лобовое стекло BMW, после чего забрали деньги и уехали.
Telegram-канал предполагает, что продажа Cadillac могла быть постановочной, чтобы похитить крупную сумму денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», говорится в сообщении Telegram-канал «112».
Также правоохранительные органы возбудили уголовное дело после стрельбы в столичном районе Строгино.