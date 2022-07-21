Европейский Центробанк повысил базовую ставку до 0,5 процента впервые с 2011 года

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2011 повысил базовую ставку — сразу на 50 базисных пунктов, до 0,5 процента. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Совет управляющих счел уместным сделать более крупный первый шаг на пути нормализации директивной ставки, чем это было указано на его предыдущем заседании, — отметили в ЕЦБ.

Уточняется, что это решение регулятора основано на обновленной оценке инфляционных рисков. Теперь ставка по депозитам составляет ноль процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 0,75 процента.

Кроме того, в ЕЦБ не отрицают возможность дальнейшего повышения процентных ставок, передает ТАСС.

Ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как и на сколько ослабнет рубль до конца года. По его словам, до конца 2022 года сохранится тенденция к ослаблению курса рубля. В то же время разница между курсом на бирже и в обменниках постепенно будет сокращаться.

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