Сотрудник московской турфирмы обманул клиентов на 200 тысяч рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица Карта всех событий

Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в крупном мошенничестве в сфере туризма. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает МВД Медиа.

Жертвами мошенника, работавшего в туристической компании на улице Садовая-Кудринская, стали двое граждан, которые хотели приобрести путевки в Карелию. Они заплатили сотруднику фирмы 207 тысяч рублей, однако так и не смогли отправиться в путешествие.

Обманутые граждане обратились в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого на улице Литвина Седого. Им оказался 39-летний мужчина.

Правоохранители предполагают, что злоумышленник причастен к совершению более 20 аналогичных мошенничеств, ущерб от которых превысил 1,8 миллиона рублей.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.

Полиция устанавливает все эпизоды преступной деятельности мошенника, а также занимается поиском его соучастников, говорится в сообщении.

Похожий случай произошел в Москве осенью прошлого года. Тогда жертвой обмана со стороны туристического агента стала 34-летняя жительница Химок.