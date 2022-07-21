Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губерниев пословицей прокомментировал возможную смену гражданства Касаткиной и Рублевым

Антон Махов
Общество
Губерниев пословицей прокомментировал возможную смену гражданства Касаткиной и Рублевым
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пословицей прокомментировал возможную смену гражданства теннисистами Дарьей Касаткиной и Андреем Рублевым.

— Мы должны быть готовы, что спортсмены будут готовы менять гражданство. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, поэтому, если наши спортсмены будут менять гражданство, я их осуждать не буду, — рассказал Губерниев.

Недавно актриса Мария Шукшина обвинила Рублева и Касаткину в недостатке патриотического воспитания в свете их возможной смены гражданства, сообщает «Телепрограмма».

Недавно Губерниев прокомментировал смерть многократного чемпион мира среди юниоров по биатлону Игоря Малиновского.

По словам комментатора, спорт сильно сказался на здоровье Малиновского. Из-за возникших проблем биатлонист был вынужден закончить спортивную карьеру. Его новой любовью стало летное дело.

Вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился Малиновский, пропал на Камчатке. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.

Вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени. Помимо Малиновского, на борту находились еще три человека.

комментатор Дмитрий Губерниев Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте