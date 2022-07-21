Губерниев пословицей прокомментировал возможную смену гражданства Касаткиной и Рублевым

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пословицей прокомментировал возможную смену гражданства теннисистами Дарьей Касаткиной и Андреем Рублевым.

— Мы должны быть готовы, что спортсмены будут готовы менять гражданство. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, поэтому, если наши спортсмены будут менять гражданство, я их осуждать не буду, — рассказал Губерниев.

Недавно актриса Мария Шукшина обвинила Рублева и Касаткину в недостатке патриотического воспитания в свете их возможной смены гражданства, сообщает «Телепрограмма».

Недавно Губерниев прокомментировал смерть многократного чемпион мира среди юниоров по биатлону Игоря Малиновского.

По словам комментатора, спорт сильно сказался на здоровье Малиновского. Из-за возникших проблем биатлонист был вынужден закончить спортивную карьеру. Его новой любовью стало летное дело.

Вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился Малиновский, пропал на Камчатке. Об этом стало известно в субботу, 16 июля.

Вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени. Помимо Малиновского, на борту находились еще три человека.